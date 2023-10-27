Süper Lig heyecanı devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.
Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.
İşte mücadelelerin programı;
27 Ekim Cuma;
Hatayspor-Kayserispor: Abdullah Şaşkın
28 Ekim Cumartesi;
Adana Demirspor-Konyaspor: Recep Çınar
Çaykur Rize-Galatasaray: Sedat Kaya
29 Ekim Pazar;
Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız
Ankaragücü-Samsunspor: Mirza Şeker
Pendikspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
30 Ekim Pazartesi;
Beşiktaş-Gaziantep FK: Gürel Yurttaş