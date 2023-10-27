Süper Lig heyecanı devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Avrupa maçlarının ardından devam ediyor. Yeniçağ yazarları, mücadeleler biter bitmez yazacaklar. İşte program...

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Trendyol Süper Lig'de heyecan, kaldığı yerden devam ediyor.

Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günler Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.

İşte mücadelelerin programı;

27 Ekim Cuma;

Hatayspor-Kayserispor: Abdullah Şaşkın

28 Ekim Cumartesi;

Adana Demirspor-Konyaspor: Recep Çınar

Çaykur Rize-Galatasaray: Sedat Kaya

29 Ekim Pazar;

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Turgay Beşyıldız

Ankaragücü-Samsunspor: Mirza Şeker

Pendikspor-Fenerbahçe: Fatih Saboviç

30 Ekim Pazartesi;

Beşiktaş-Gaziantep FK: Gürel Yurttaş

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