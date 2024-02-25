Süper Lig kulübü başkanı istifa etti

Adana Demirspor'un tartışılan Başkanı Murat Sancak 1-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrası görevini bıraktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sancak "Niye diye sorgulamayın, öyle gerektiği için" açıklamasıyla istifa kararını duyurdu.

Ligde çıktığı son 10 maçta da galibiyet alamayan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak eleştirilerin hedefindeydi.

Trabzonspor'a da kaybederek galibiyet hasreti 11 maça çıkan Akdeniz ekibinde Murat Sancak twitterdan yaptığı paylaşımda başkanlık koltuğunu bıraktığını açıkladı.

Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ,şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye diye sorgulamayın, öyle gerektiği için. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım.

Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum, hakkınızı helal edin, benim hakkı m varsa helaldir. Allah'a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin" ifadelerini kullandı.