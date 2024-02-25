Beşiktaş tribünleri bekledi bekledi. Hep birlikte aynı tepkiyi verdi

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadele hızlı başladı.
Atilla Karaoğlan yönettiği karşılaşmada Siyah - Beyazlılar 15. dakikada serbest vuruş kazandı.
Sol kanattan topla birlikte çıkan Cenk çalımlarla birlikte ceza sahası yayına girerken yerde kaldı.
Hakem İstanbulspor kalesini cepheden gören yerde Beşiktaş lehine serbest vuruşu verdi.
Yerde kalan Cenk için sağlık görevlileri sahaya girdi.
16. dakikada topun başına son haftaların eleştirilen ismi Gedson geçti.
Gedson'un kullandığı serbest vuruş direğin hemen üstünden auta çıktı.
Bu sırada Siyah Beyazlı tribünler dikkatle Gdeson'un frikiğini izledi.
Az farkla dışarı çıkan top sonrası Beşiktaşlı taraftarlar hep birlikte ellerini başına götürerek kaçan gole üzüldü.
O anlar kameralara yansıdı.