Semih Kılıçsoy öyle bir gol attı ki herkes şaştı kaldı

Beşiktaş Süper Lig'in 27. haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor.
Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Siyah-Beyazlı ekibin muhteşem yeteneği Semih Kılıçsoy sahneye çıktı.
Cenk Tosun'dan aldığı topu kontrol edip rakibinden şık bir çalımla sıyrılan 18 yaşındaki futbolcu, sağ ayak içiyle İstanbulspor kalecisi Alp Arda'yı avladı.
Bu sezon ligdeki 9. golünü atan Semih Kılıçsoy'un 1 de asisti bulunuyor.
Semih'in golü sonrası Necmi Kadıoğlu Stadı'nda bulunan taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
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