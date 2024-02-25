Beşiktaş'ta şok. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok

Beşiktaş; Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlı ekipte en büyük sorun sarı kart ceza sınırında bulunan 8 futbolcuydu.
Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, İstanbulspor önünde kart görmeleri halinde 28. haftadaki Galatasaray derbisini kaçıracaktı
İstanbulspor maçının ilk yarısı geride kaldı, Beşiktaş 1 yıldızını kaybetti.
Gedson Fernandes; 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Portekizli futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
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