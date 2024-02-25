Beşiktaş'ta şok. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok

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Beşiktaş'ta şok. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinde yok
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İstanbulspor maçında en önemli yıldızını kaybetti.

Beşiktaş; Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaşıyor.

Zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlı ekipte en büyük sorun sarı kart ceza sınırında bulunan 8 futbolcuydu.

Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, İstanbulspor önünde kart görmeleri halinde 28. haftadaki Galatasaray derbisini kaçıracaktı

İstanbulspor maçının ilk yarısı geride kaldı, Beşiktaş 1 yıldızını kaybetti.

Gedson Fernandes; 34. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Portekizli futbolcu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

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