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"Yabancı hakem saygısızlıktır"

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yabancı oyuncu sayısı ve yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:05
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Süper Lig kulübü başkanından Türk hakemlere tam destek

''Yabancı hakem saygısızlıktır''
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Hedeflerinin ligi ilk 10'da bitirmek olduğunu TRT Spor'a söyleyen Çavuşoğlu, "Farioli'nin oyun tarzında bazen hoşuma gitmeyen şeyler oluyor ama müdahale etmiyorum." dedi.
Çavuşoğlu, "Geçen sene yabancı oyuncuların ödemeleri yüzünden en az yiyen 60 milyon kur farkı yedi. Yabancı oyuncu sayısı arttıkça kulüplerin borcu artacak." ifadelerini kullandı.


Yabancı hakem konusuyla ilgili gelen soruya Çavuşoğlu, "Yabancı hakem konusuna en başından beri karşıyım. 85 milyon nüfusu olan ülkede, Türk hakemlerimiz yeteneksiz mi diyoruz? Neden yabancı hakem isteniyor? Hakemler herkese hata yapıyor. Yabancı hakem konusunu saygısızca buluyorum. Yurt dışındaki maçları izlemiyorlar galiba. Yabancı hakemler hiç hata yapmıyorlar mı? Dünya Kupası'nı izliyorlar mı? Ne kadar hatalar yapılıyor. Futbolun genetiğinde bu var." açıklamasını yaptı.


 

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