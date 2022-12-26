Semih Kaya'dan flaş Kadıköy itirafı

Semih Kaya, NTV'deki Kırılma Anı programında 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de oynadıkları şampiyonluk maçını unutumadığını söyledi.
Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:
Uyuyamadık. Saat 04. Muslera koridorda yürüyor. Ben çıktım koridora ikimiziz herhalde dedik. Kapı açıldı Selçuk ağabey çıktı ardından Hakan Balta çıktı. Ujfalusi geldi "Artık yatın" dedi.
O gün o maça çıktığımızda inanıyorsunuz, takımın kalitesini biliyorsunuz... Üç saatlik bir uykuyla çıkılmış bir maçtı o. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için de böyleydi aynı şekilde.
Alnımızın akıyla çıktık o maçtan. Karanlık bir ortam yaratılmıştı. 12 Mayıs 2012 tarihindeki o günü gözümüzü kapattığımızda çok aydınlık bir şekilde görüyoruz.
Daha gergin bir maç oynamadım kariyerimde. Ezeli rakibinizin sahasına yarım puan önde gitmek çok gergindi.
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