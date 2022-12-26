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Semih Kaya'dan flaş Kadıköy itirafı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, Kadıköy'de oynadıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:37
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya'dan flaş Kadıköy itirafı

Semih Kaya'dan flaş Kadıköy itirafı
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Semih Kaya, NTV'deki Kırılma Anı programında 12 Mayıs 2012'de Kadıköy'de oynadıkları şampiyonluk maçını unutumadığını söyledi.

Semih Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Uyuyamadık. Saat 04. Muslera koridorda yürüyor. Ben çıktım koridora ikimiziz herhalde dedik. Kapı açıldı Selçuk ağabey çıktı ardından Hakan Balta çıktı. Ujfalusi geldi "Artık yatın" dedi. 

O gün o maça çıktığımızda inanıyorsunuz, takımın kalitesini biliyorsunuz... Üç saatlik bir uykuyla çıkılmış bir maçtı o. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için de böyleydi aynı şekilde. 

Alnımızın akıyla çıktık o maçtan. Karanlık bir ortam yaratılmıştı. 12 Mayıs 2012 tarihindeki o günü gözümüzü kapattığımızda çok aydınlık bir şekilde görüyoruz. 

Daha gergin bir maç oynamadım kariyerimde. Ezeli rakibinizin sahasına yarım puan önde gitmek çok gergindi.

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