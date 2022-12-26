Galatasaray Fenerbahçe derbisini unutamıyorum: TFF Başkanı'ndan ilginç itiraf

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Tamer Yılmaz ve ödül alanlar katıldı.

Mehmet Büyükekşi, törende yaptığı konuşmada, futbolun insanları bir arada tutan en büyük güçlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "İkna edici iletişim, var olan tutumun şiddetini arttırır. İşte biz bu sebeple komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık. İnsanımız hoşgörülü, misafirperver ve saygılıdır. Düşene mutlaka yardım elini uzatır. TFF olarak güzel duyguların şiddetini arttırmayı, yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bazen normal hayatında son derece saygılı insanların tribünlerde her türlü şiddeti gösterdiğini, küfür edebildiğini gördüklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Çünkü insanlar bir araya gelince birbirlerini taklit ediyor. Duygular bulaşarak yayılıyor. Küfür ve hakaretler değil, fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Köklü futbol tarihimizde birçok güzel örnek var. 1969 yılındaki Galatarasay-Fenerbahçe maçını unutmamız mümkün mü? O maçta Metin Oktay ve Can Bartu, ezeli rakiplerinin formalarını giymeleriyle ilgili 'şeref duyduk' diyerek ifade etmişler. Asıl biz rahmetli oyuncularmızla şeref ve gurur duyuyoruz. Ruhları şad olsun. Örnek hareketlerin artarak çoğalması en büyük temennimiz. Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini, itibarını arttırabiliriz. Fair play ruhunun herkese sirayeti için en büyük desteği medyadan bekliyoruz."