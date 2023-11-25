Süper Lig maçları TRT'den şifresiz yayınlanabilir. Yayıncı kuruluş ihalesinde sürpriz gelişme

Fotospor’da yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği'nin kurduğu komisyon bir süredir yayıncı kuruluş arıyor.

BEINSPORTS ÇEKİLMEK İSTİYOR

Son olarak 2022'de Süper Ligin maç yayınını 1. Lig maçlarıyla beraber 2 yıllığına uzatan BeinSports, anlaşmadan çekilmek istiyor.

HEDEF 150 MİLYON DOLAR

TFF ve Kulüpler Birliği'nin kurduğu komisyon 150 milyon dolar karşılığı olan yaklaşık 4.35 milyar TL verecek bir yayıncı bulmayı amaçlıyor.

HENÜZ TALİP ÇIKMADI

Herhangi bir yayıncı bulmak bir yana dursun, BeinSports'un şu anda ödediği 75 milyon doları verecek bir takımda çıkmadı.

TRT'DEN VERİLEBİLİR

Gelecek sezon için henüz bir yayıncı kuruluş bulunmamasın ardından maçların TRT'den şifresiz olarak yayınlanması opsiyon olarak ortaya çıktı.