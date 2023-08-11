Süper Lig Yeniçağ'dan izlenir. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacaklar

Sadece ekranda görünenleri değil, perde arkasında olup bitenleri de ilk Yeniçağ okurları öğrenecek.

Son dakika haberleri, maç öncesi gelişmeler, soyunma odalarında yaşananlar, maçlardan sonraki olanlar, tarafların konuşmaları Yeniçağ'da olacak.

Yeniçağ dev yazar kadrosuyla maçların yorumlarını da okurlarına 90 dakika biter bitmez aktaracak.

Sezonun ilk maçı bu akşam Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma biter bitmez usta kalem Turgay Beşyıldız'ın yazısı Yeniçağ'da okurlarıyla buluşacak.

Cumartesi günü ise Anadolu'nun güçlü temsilcisi Konyaspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Konya'nın ciğerini bilen adam Recep Çınar saat 19.15'te başlayacak maçı ayrıntılarıyla Yeniçağ okurlarına aktaracak.

Son şampiyon Galatasaray, ilk maçında saat 21.45'te deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maçı Türk basının usta kalemi Sedat Kaya yazacak.

Pazar günü Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor, saat 19.15'te deplasmanda Sivasspor karşısına çıkacak. Sonucu çok merak edilen maçı Abdullah Şaşkın okurlara aktaracak.

Pazar günü 21.45'te Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor mücadelesi de 90 dakika biter bitmez Yeniçağ'da olacak. Mirza Şeker, maçı ayrıntıları ile kaleme alacak.

Heyecan fırtınası İstanbul'da da esecek. Saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe-Gaziantep karşılaşması Fatih Saboviç'in doyumsuz kalemiyle yine Yeniçağ'da olacak.



İlk haftanın finali de İstanbul'da... Saat 21.00'de Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçı Gürel Yurttaş yazacak, Yeniçağ okurları yine ilk öğrenen olacak.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasından son haftasına... Yeniçağ'ı izlemeye devam edin. Bol gollü, heyecan dolu, fair play yüklü nice haftalarda buluşmak dileği ile...