Süper Lig'de 4. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Editör: Hamza Özalkuş
Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi maçlar oynanmaya devam ediyor. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.
İşte maçların programı;
BUGÜN
19.15 Pendikdspor-Alanyaspor: Abdullah Şaşkın
19.15 Başakşehir-Konyaspor: Recep Çınar
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Sedat Kaya
21.45 Antalyaspor-Kayserispor: Mirza Şeker
YARIN
19.15 Samsunspor-İstanbulspor: Turgay Beşyıldız
19.15 Beşiktaş-Sivasspor: Gürel Yurttaş
21.45 Hatayspor-Adana Demirspor: Mirza Şeker
21.45 Ankaragücü-Fenerbahçe: Fatih Saboviç
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