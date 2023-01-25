Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.