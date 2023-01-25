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Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:34
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Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 

İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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