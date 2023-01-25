Performansı yükseldi: Salih Uçan'ın çıkışı sürüyor

Spor Toto Süper Ligde son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tutunmayı başaran Beşiktaş'ta Salih Uçan, siyah-beyazlı ekibin yakaladığı bu seride önemli pay sahiplerinden biri oldu.

ŞENOL GÜNEŞ İLE YÜKSELDİ

Şenol Güneş'in güvendiği isimlerin başında gelen Salih Uçan, Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı.



Salih Uçan, Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş ile birlikte performansını yükseltti.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımın orta sahasında değişilmez isimlerden birisi olmayı başaran Uçan, tecrübeli teknik adamın güvenini boşa çıkarmadı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesinde ilk 11'de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 2 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Milli oyuncu, ligde Konyaspor maçında ise cezalı olduğu için forma giyemedi.



BEŞİKTAŞ OPSİYONUNU KULLANDI



Futbolcu menajeri Ömer Uzun, yaptığı açıklamada Salih Uçan'ın sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun siyah-beyazlı ekip tarafından kullanıldığını belirtti. Uzun, konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar" ifadelerini kullandı.