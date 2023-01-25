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Pazarlıklar tıkandı: Beşiktaş'a Konyaspor'dan kötü haber

Beşiktaş'a Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'ten kötü haber geldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:17
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Beşiktaş'a Hadziahmetovic'ten kötü haber

Pazarlıklar tıkandı: Beşiktaş'a Konyaspor'dan kötü haber
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Milliyet gazetesinin haberine göre; Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinin ardından forvet hattını eski golcüsü Vincent Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş'a yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Transferde pazarlıkların tıkandığı ve Siyah-Beyazlıların transferden vazgeçtiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER DURDU

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Amir Hadziahmetovic için yapılan pazarlıklar tıkandı. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Bosna Hersekli orta saha için 3 milyon euro bonservisin yanı sıra bir oyuncuyu kiralık olarak önermişti.

Emrecan Uzunhan’ı bonservisiyle birlikte isteyen Konyaspor’un bu teklifi geri çevirdiği ve görüşmelerin durduğu öğrenildi.
 

TEKLİF YAPILMAYACAK

Beşiktaş’ın Hadziahmetovic için Konyaspor’a bu aşamada yeni bir teklif yapmayacağı belirtildi. Yeşil-Beyazlıların başarılı oyuncu konusunda farklı kulüplerle görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.

 

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