Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da. 5. haftanın maçlarını biter bitmez yazacaklar

Editör: Barış Atakan
Milli ara sonrası Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.
İşte maçların programı;
BUGÜN
17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor: Recep Çınar
17.00 Kayserispor-Gaziantep FK: Abdullah Şaşkın
20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Fatih Saboviç
20.00 Adana Demirspor-Pendikspor: Mirza Şeker
YARIN
17.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Sedat Kaya
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş, Turgay Beşyıldız
PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Abdullah Şaşkın