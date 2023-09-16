Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da. 5. haftanın maçlarını biter bitmez yazacaklar

Milli aranın ardından Süper Lig, 5. hafta maçları ile tekrardan başlıyor. Maçların heyecanı Yeniçağ'da sürüyor. İşte günün programı...

Süper Lig'de derbi heyecanı Yeniçağ'da. 5. haftanın maçlarını biter bitmez yazacaklar

Editör: Barış Atakan

Milli ara sonrası Süper Lig'de futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez değerlendirmelerini yapacak.

İşte maçların programı;

BUGÜN
17.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor: Recep Çınar
17.00 Kayserispor-Gaziantep FK: Abdullah Şaşkın
20.00 Galatasaray-Yılport Samsunspor: Fatih Saboviç
20.00 Adana Demirspor-Pendikspor: Mirza Şeker

YARIN
17.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Sedat Kaya
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş, Turgay Beşyıldız

PAZARTESİ
20.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor: Abdullah Şaşkın

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