Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında sarı-lacivertliler, Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.
İşte ilk 11'ler;
Ümraniyespor: Orkun, Allyson, Glumac, O. Atasayar, Popov, Sackey, Kartal, Oğuz, Bettaıeb, O. Ayık, Umut Nayir
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi
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