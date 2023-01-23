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Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 19:04
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor maçı ilk 11'i belli oldu
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Süper Lig'in 20. haftasında sarı-lacivertliler, Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

İşte ilk 11'ler;

Ümraniyespor: Orkun, Allyson, Glumac, O. Atasayar, Popov, Sackey, Kartal, Oğuz, Bettaıeb, O. Ayık, Umut Nayir

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Crespo, Arao, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

 

 

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