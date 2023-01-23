Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında skandal

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Ümraniye Şehir Stadı'ndaki maçın 71. dakikada Ümraniyespor oyuncu değiştireceği sırada ışıklı tabela bozuldu. Yedeği de olmayınca 4. hakem Bahattin Şimşek zorunlu olarak ilginç bir yola başvurdu.

Bahattin Şimşek, çıkacak oyuncuları eliye işaret ederek değişiklikleri yaptırdı.