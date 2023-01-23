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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında skandal

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında oyuncu değişikliklerinde kullanılan ışıklı tabela bozuldu. Yedeği de olmayınca ilginç anlar yaşandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 21:49
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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz olay

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında skandal
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Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz bir olay yaşandı.

Ümraniye Şehir Stadı'ndaki maçın 71. dakikada Ümraniyespor oyuncu değiştireceği sırada ışıklı tabela bozuldu. Yedeği de olmayınca 4. hakem Bahattin Şimşek zorunlu olarak ilginç bir yola başvurdu.

Bahattin Şimşek, çıkacak oyuncuları eliye işaret ederek değişiklikleri yaptırdı.

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