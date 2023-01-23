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Fenerbahçe'nin ikinci golüne Ümraniye isyanı

Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısında kazandığı ikinci gol tartışmaları da beraberinde getirdi

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:08
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Fenerbahçe'nin ikinci golüne Ümraniyeliler isyan etti

Fenerbahçe'nin ikinci golüne Ümraniye isyanı
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Fenerbahçe'nin Ümraniyespor karşısında kazandığı ikinci gol tartışmaları da beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın son anlarında Fenerbahçelilerin topu kazandığı anda Ümraniyesporlu oyuncu yerde kaldı.

Ümraniyesporlular bu pozisyonda faul itirazı yaparken Fenerbahçe'nin uzun topla atağı başladı. 

Valencia topu götürerek ortaya kesti. O sırada araya giren Glumac ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı.

Yardımcı hakem pozisyona ofsayt bayrağı kaldırdı.

Ancak daha sonra VAR'dan gelen kararla Valencia'nın ofsayt olmadığı tespit edildi ve hakem golü verdi.

Bunun üzerine Ümraniyespor cephesi faul gerekçesiyle itirazda bulundu ve tartışmalar yaşandı.

Bu sırada Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar sarı kart gördü.

UMUT NAYİR'İN ATTIĞI GOL İPTAL EDİLDİ

Ümraniyespor'da Umut Nayir, 90+8'de topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan pozisyonu izleyen hakem golü iptal etti.

Pozisyondan önce Batshuayi'nin formasından çekildiğini iddia etti.

Peşinden itiraz eden hakemi alkışlayan Onur Atasayar kırmızı kart gördü

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