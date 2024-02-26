Süper Lig'de flaş ayrılık. Kimse beklemiyordu

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Süper Lig'de flaş ayrılık. Kimse beklemiyordu
Süper Lig'in 27. haftanın bitimine saatler kala flaş bir ayrılık kararı daha duyuruldu.

Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında dün gece Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın görevi bırakmasının ardından bir ayrılık haberi de Gaziantep'ten geldi.

Gaziantep FK'nın, Marius Sumudica ile anlaşmayı feshettiği ortaya çıktı.

Bu kararın yakında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.

Gaziantep FK ile bu sezon 26 maçta görev yapan Sumudica, 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Rumen teknik adam, 1.38 puan ortalaması tutturdu.

Marius Sumudica, 5. haftada Erdal Güneş'in yerini almıştı.

TAYYİP İSMİNİ İSTEMİŞTİ

Marius Sumudica, şartların uyması halinde Türk vatandaşı olmak istediğini açıklamıştı. Sumudica, Türkçe isim kullanıp kullanmayacağı sorularına ise, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanımız Memik Yılmaz’ın ismini birleştirerek Tayyip Memik ismini kullanabilirim" diye yanıt vermişti.

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