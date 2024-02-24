Başakşehir'in kahramanı iş başında! Gaziantep FK'yı ateş hattına soktu. Mirza Şeker yazdı

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Başakşehir'in kahramanı iş başında! Gaziantep FK'yı ateş hattına soktu. Mirza Şeker yazdı
Süper Lig'de Başakşehir, Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla çıktı...

Gaziantep FK ve Başakşehir, Süper Lig'in 27. hafta maçında mücadele etti.

Son 3 maçından 1 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran Sumudica, taraftarı önünde kazanmak istiyordu.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri ise 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından alacakları galibiyetle yeniden çıkışa geçme derdindeydi.

Karşılaşma oldukça düşük tempoda başladı.

İki takım da kontrollü oynadı ve birbirini tarttı.
Pozisyon bulmakta oldukça zorlanan Gaziantep FK ve Başakşehir, ilk yarıyı 0-0'lık beraberlikle kapattı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN HAMLE
Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, ikinci yarıda Abeid'i oyuna sürerken, Figueiredo'yu kenara aldı.

PIATEK SAHNEDE!
İkinci yarıya hücum anlamında daha iyi başlayan Başakşehir, golcüsü ile şahane bir gol buldu.
Sağ taraftan bindiren Dubois, ceza sahasına ortasını yaptı.
Topa çok iyi yükselen Piatek, sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve 60'da takımını öne geçirdi.
Piatek, attığı golle birlikte bu sezon gol sayısını 13'e çıkardı.

ÜST ÜSTE İKİ İPTAL EDİLEN GOL!
3'er dakikada her iki takımın da attığı goller iptal edildi.
75'te Deniz Türüç, Başakşehir adına farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ancak Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu belirlendi.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye girdi ve milimetrik bir kararla golü iptal etti. Türüç adeta kramponunun vidaları yüzünden ofsayta düştü.

Daha sonrasında ev sahibi 77. dakikada Draguş ile golü buldu. VAR'dan yapılan inceleme sonrası Draguş'un Dubois'e faul yaptığı tespit edildi ve bu gol de iptal edildi.
3-5 dakika arasında ilginç anlar yaşadık.

SON SÖZÜ ABEID SÖYLEDİ
Başakşehir, maçın son dakikasında, 90+8'de Abeid'in attığı gol ile maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla maç fazlasıyla 36 puanla 6. sıraya yükseldi Başakşehir.
Gaziantep FK ise 28 puanla 17. sırada ateş hattında yer aldı.
Pendikspor ve Konyaspor'un olası galibiyetlerinde Gaziantep ekibinin işi zora girebilir.
Neler olacağını hep birlikte göreceğiz...

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