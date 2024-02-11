4 gollü maç Gaziantep'in. Sumudica'yı kurtaran detayı Volkan Aliakar ortaya çıkardı

İstanbulspor; Süper Lig'de artık uzatmaları oynuyor. 11 puanları var ve kurtulmaları çok zor.

Gaziantep de düşme tehlikesi yaşayan takımlardan. Haftaya 24 puanla 18. sırada girmişlerdi. Dolayısıyla konuk ekibin galibiyete daha çok ihtiyacı vardı.

Buna rağmen maça Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi İstanbulspor oldu. İlk 10 dakikada Gaziantep ceza sahasına 3 kez girip tehlike yarattılar. Bunlardan birinde de golü buldu ev sahibi. Dakikalar henüz 7'yi göstermişken organize gelişen atakta Loshaj takımını öne geçirdi.

Ancak gol sonrası bir anda durdu İstanbulspor. Adeta güçleri tükendi!

Gaziantep atakları başladı, 15. dakikada da skora denge geldi. Draguş jeneriklere geçecek bir gole imza attı. Ceza sahası sol çaprazından ayak içiyle topu filelerle buluşturdu. Bu sezon 9. golünü attı Rumen yıldız. 10 dakika sonra Draguş attığı golden çok daha kolay bir pozisyonda; altıpas içinden topu auta gönderdi, Gaziantep öne geçme fırsatını kaçırdı.

İkinci yarıda da konuk takımın baskısı devam etti, ancak net pozisyon yoktu.

60. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen o kadar net bir penaltıyı atladı ki, Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica kulübede çılgına döndü. Yardımcısı ile birlikte Maxim'in, Ali Yaşar tarafından düşürülmesine "devam" kararı verdiler. VAR devreye girdi ve Abdulkadir Bitigen pozisyonu kısa bir süre izledi, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Draguş kendisi ve takımının ikinci golünü attı.

70. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Loshaj; ikinci sarı kartını gördü, atıldı.

Kalan bölümde skoru koruma adına geriye çekilen Gaziantep baskı yedi, ancak rakibine pozisyon vermedi.

Uzatma bölümünde Draguş'un yerine giren Sorescu da aynı vatandaşı gibi şık bir gole imza atınca, skor belirlendi: 1-3.

Bu galibiyetle Gaziantep FK 27 puana ulaştı. Tam 7 maç sonra galibiyetle tanışan Kırmızı-Siyahlı ekipte; teknik direktör Sumudica da rahatladı. Çünkü son dönemde saha sonuçları veya takımına oynattığı futboldan çok hep açıklamalarıyla gündemdeydi. Eleştiri oklarının hedefindeki Rumen hoca biraz daha işine konsantre olmalı, bu maç için de vatandaşlarına teşekkür etmeli. Aksi takdirde Süper Lig treni kaçar gider.