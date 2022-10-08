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Beşiktaş'a Romain Saiss şoku

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'ten kötü haber geldi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 22:59
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Beşiktaş'ın Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'a Romain Saiss şoku
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlılarda mücadelenin 11. dakikasında Romain Saiss sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Faslı futbolcunun yerine Emrecan Uzunhan dahil oldu.

TRABZON MAÇINDA YOK

A Spor'un haberine göre; Faslı oyuncunun, Trabzonspor derbisinde oynayamayacağı kaydedildi.

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