﻿Beşiktaş'a Romain Saiss şoku

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda mücadelenin 11. dakikasında Romain Saiss sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Faslı futbolcunun yerine Emrecan Uzunhan dahil oldu.
TRABZON MAÇINDA YOK
A Spor'un haberine göre; Faslı oyuncunun, Trabzonspor derbisinde oynayamayacağı kaydedildi.
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