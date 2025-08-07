Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçına flaş atama

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın başlayacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk hafta mücadelelerinde görev alacak hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay

