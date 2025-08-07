Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçına flaş atama

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.
Fenerbahçe-Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-Başakşehir karşılaşmaları, Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde ilk haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan
9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 ikas Eyüpspor-Konyaspor: Batuhan Kolak
11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor-Kocaelispor: Çağdaş Altay
