Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Süper Lig'de son hafta maçlarında büyük heyecan yaşandı.
Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaştı.
İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'ye ise galibiyet yetmedi.
İŞTE 38. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Adana Demirspor 2-6 Başakşehir
Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor
Hatayspor 2-0 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
Konyaspor 1-3 Galatasaray
Pendikspor 0-1 Gaziantep FK
Trabzonspor 4-2 MKE Ankaragücü
KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Oynanan maçlar sonrası Süper Lig'den düşen 4 takım netlik kazandı.
MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor Süper Lig'e veda etti.
Takımlar gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de boy gösterecek.
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