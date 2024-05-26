Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçlarının tamamlanması sonrası, Süper Lig'den düşen 4 takım kesinleşti.

Süper Lig'de son hafta maçlarında büyük heyecan yaşandı.

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna ulaştı.

İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'ye ise galibiyet yetmedi.

İŞTE 38. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Adana Demirspor 2-6 Başakşehir

Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

Hatayspor 2-0 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

Konyaspor 1-3 Galatasaray

Pendikspor 0-1 Gaziantep FK

Trabzonspor 4-2 MKE Ankaragücü

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Oynanan maçlar sonrası Süper Lig'den düşen 4 takım netlik kazandı.

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve İstanbulspor Süper Lig'e veda etti.

Takımlar gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de boy gösterecek.

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