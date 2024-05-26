Okan Buruk 1 yıl sonra yine Icardi'nin omzuna çıktı. Şampiyonluğu böyle kutladı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuç ile beraber 102 puana ulaşan Galatasaray 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından bütün Galatasaray yedek kulübesi sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.

İlk olarak bazı futbolcular teknik direktör Okan Buruk’u havalara atarken bazıları ise bir köşede ağlamaya başladı.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin 1 yıl aradan sonra yine bir şampiyonluk kutlamasında Okan Buruk’u sırtında taşıması ise gündem oldu.