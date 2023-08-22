Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig’de ilk 2 hafta sona ererken 2023-24 sezonunun Şampiyonluk Oranları da güncellendi.

Sezona 2.65 oranla başlayan son şampiyon Galatasaray'ın oranı 2.6'ya düştü

Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Fenerbahçe'nin 2.8'lik oranı ise 2.7'ye düştü.

Pendikspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 3.25'ten 3.5'e çıktı.



Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un oranı 12'den 15'e,

Henüz puan ile tanışamayan Başakşehir'in oranı ise 15'ten 20'ye yükseldi.



Adana Demirspor'un şampiyonluk oranı ise 20'den 15'e düşürüldü.