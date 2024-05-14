Sahibinin evlenme teklifine şahit olan köpeğin mutluluğu izleyenleri güldürdü

Bir adam, sevgilisi ve köpeğiyle birlikte sahile gitti. Bir anda kız arkadaşının önünde diz çöküp evlenme teklifi eden adam, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Evlenme teklifini gören köpek, gördüğü sahne karşısında adeta havalara uçtu ve oradan oraya koşturmaya başladı. Golden cinsi köpeğin bu mutlu anları, sahibinin teklifi ve sevgilisinin tepkisiyle birleşerek tam bir duygu seli oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. İzleyenler, köpeğin sevinçle dolu tepkisine güldü.