Sahibinin evlenme teklifine şahit olan köpeğin mutluluğu izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Sahibinin evlenme teklifine şahit olan köpeğin mutluluğu izleyenleri güldürdü
Evlenme teklifi anında sahiplerinin mutluluğuna ortak olan golden cinsi bir köpeğin, sevinçle koştuğu anlar izleyenleri güldürdü.

Bir adam, sevgilisi ve köpeğiyle birlikte sahile gitti. Bir anda kız arkadaşının önünde diz çöküp evlenme teklifi eden adam, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Evlenme teklifini gören köpek, gördüğü sahne karşısında adeta havalara uçtu ve oradan oraya koşturmaya başladı. Golden cinsi köpeğin bu mutlu anları, sahibinin teklifi ve sevgilisinin tepkisiyle birleşerek tam bir duygu seli oluşturdu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşıldı. İzleyenler, köpeğin sevinçle dolu tepkisine güldü.

Son Haberler
Oyuncak bebek gerçekçiliğiyle dikkat çekti Video
Oyuncak bebek gerçekçiliğiyle dikkat çekti
Cezaevi aracına pusu kurup mahkumu kaçırdılar Dünya
Cezaevi aracına pusu kurup mahkumu kaçırdılar
Yeni aldığı silahla 17 Yaşındaki Meleknur’u vuran sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Gündem
Yeni aldığı silahla 17 Yaşındaki Meleknur’u vuran sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Ronaldo'nun ahı tuttu Spor
Ronaldo'nun ahı tuttu
Korkusuz adam ayıya elleriyle meyve yedirdi Video
Korkusuz adam ayıya elleriyle meyve yedirdi
Mersin'de taksi şoförünü rehin alan iki kişi yakalandı Gündem
Mersin'de taksi şoförünü rehin alan iki kişi yakalandı
Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı Gündem
Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı