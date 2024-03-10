Süper Lig'de sezon sonu finali belli

Pendikspor Kulübü'nden, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası ilginç bir açıklama yapıldı.



Kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi:



Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor.

NEDEN BU AÇIKLAMA GELDİ?

Pendikspor'da, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi sonrası teknik direktör İbrahim Üzülmez de oyundan atılmıştı.

Kırmızı kart gördüğü için maçın ardından yardımcı antrenör Eren Şafak konuşmuş ve "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.