Süper Lig'de sezon sonu finali belli

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Süper Lig'de sezon sonu finali belli
Pendikspor, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulunurken TFF'yi hedef aldı.

Pendikspor Kulübü'nden, 4-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası ilginç bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Tarafsız olma durumu; yansızlık, bitaraflık. Senaryonuz işlemeye devam ediyor. Lig sonunda amaçladığımız finali oynatmak için elinizden geleni yapmaya devam ediyorsunuz. 2023/24 sezonu oyunlar kapalı gişe devam ediyor.

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NEDEN BU AÇIKLAMA GELDİ?

Pendikspor'da, 4-1 kaybedilen Fenerbahçe maçında 2 kırmızı kart görülmesi sonrası teknik direktör İbrahim Üzülmez de oyundan atılmıştı.

Kırmızı kart gördüğü için maçın ardından yardımcı antrenör Eren Şafak konuşmuş ve "Maçta emeğimiz çalındı" ifadelerini kullanmıştı.

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