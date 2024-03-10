Fatih Terim hesap kesti

Yunanistan Süper Ligi’nin Şampiyonluk Turu açılış karşılaşmasında; Jose Mendilibar yönetimindeki Olympiakos ile Fatih Terim’in takımı Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Georgios Karaiskaki Stadyumu’nda oynanan müsabakada, Panathinaikos deplasmanda 3-1’lik bir galibiyet elde etti.

Takımın gollerini 41. dakikada Anastaisos Bakasetas, 45 ve 70. dakikalarda da Fotis Ioannidis kaydetti.

Olympiakos’un tek sayısı 24. dakikada Daniel Podence'den geldi.

Panathinaikos'ta milli oyuncu Samet Akaydin, ilk onbirde başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 59’a çıkarırken, Olympiakos 57 puanda yer aldı.

Şampiyonluk Turu’nun gelecek haftasında, Panathinaikos sahasında PAOK ile karşılaşacak, Olympiakos ise AEK ile deplasmanda mücadele edecek.