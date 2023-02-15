﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu

Hatayspor'da Macar sol kanat Kevin Varga ile yollar ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Hatayspor'dan ayrılan Kevin Varga'nın yeni adresi henüz belli olmadı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'dan ayrılan bir diğer isim Sam Adekugbe oldu. Sam Adekugbe sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Kanadalı sol bek için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin de yer aldığı öğrenildi. Skorer'in edindiği bilgiye göre; sarı-kırmızılılar, Sam Adekugbe'yi satın almak isterse Hatayspor'a 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

BOUDJEMAA DA GİDİCİ

Hatayspor'un tecrübeli orta shaası Mehdi Boudjemaa'nın sezon sonuna kadar Ferencvaros'a kiralanacağı iddia edildi. Ajansspor'da yer alan habere göre; tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesinin de yer alacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

Süper Lig ekibi Hatayspor'un genç santrforu Bertuğ Yıldırım'a da çok sayıda talip çıktı. Bordo-beyazlıların genç yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor'un da devrede olduğu kaydedildi. Ajansspor'un haberine göre; kırmızı-beyazlılar ile bordo-beyazlılar kiralık transfer için büyük ölçüde anlaşma sağladı.



