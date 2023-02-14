Trabzonspor ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep'in oyuncularına talip

Turgay Beşyıldız -Yeniçağ

Trabzonspor, Anadolu topraklarının tarihteki en büyük felaketi için yardımlarını sürdürürken, yıkıcı iki depremden çok fazla etkilenenler arasında spor kulüpleri de vardı. Söz konusu depremin yaşandığı bölge halkına yapılan yardımlara destek veren bordo mavili kulüp, diğer yandan da beklenmeyen bu gelişmelerin ardında transfer çalışmaları başlattı.



Ara transfer döneminde dış transfer yapmayı düşünmediğini daha önce açıkladığımız Trabzonspor, deprem nedeniyle Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Gaziantep ve Hatayspor'un futbolcularının başka takımlara kiralanmasına izin vermesiyle, hem de destek amaçlı harekete geçti.



GÜRCÜ OYUNCU LİSTEDE



Süper lig devi, Hatayspor'dan Gürcü oyuncu Saba Lobzjanidze'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. 28 yaşındaki Gürcü sol kanadın kiralanması için, bordo-beyazlı kulübe teklif sunuldu.



1.75 boyundaki yıldız oyuncu, 2024'e kadar sözleşmesinin olduğu Hatayspor ile şu ana kadar 61 maça çıktı, 9 gol attı ve 13 de asist yaptı. 30 kez formasını giydiği Gürcistan Milli Takımı ile de rakip fileleri 2 defa sarsan Lobzjanidze, komşusu sayılacak Trabzonspor’a kiralanmaya da sıcak baktığı öğrenildi.

Lobzjanidze, Arçil ve Şota gibi isimlerin forma giydiği Trabzonspor’da yer alıp almayacağı, bordo mavililerin FC Basel karşılaşması sonrası netlik kazanacak.







FASLI DA GÜNDEMDE

Gürcü oyuncu Saba’nın yanı sıra; bordo- mavililerin hedefinde Hatayspor'un Faslı golcü kanat oyuuncusu Ayoub El Kaabi’de var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun; ‘Ligden çekilen takımların oyuncuları 9'uncu yabancı olarak sayılacak' kararı sonrasında, Karadeniz takımının kurmayları Atakaş Hatayspor'la El Kaabi için de temasa geçti. Görüşmelerde neredeyse sona gelindiği ve Faslı oyuncunun sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı kiralık olarak giyebileceği belirtiliyor.







LAHTİMİ TRANSFERDE ETKİLİ FAKTÖR

Trabzonspor’da yurttaşı Lahtimi’nin de olması, El Kaabi için de iyi bir faktör olarak vurgulanırken, oyuncunun bu sezonki tüm ödemeleri Trabzonspor kulübü tarafından karşılanacak. Hatayspor’un ‘olur’ vermesi halinde futbolcunun oynayıp oynamama isteğine göre transfer hareket kazanacak. Deprem şokunu atlatıp oynamak isterse; 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle, Ayoub El Kaabi'nin bordo-mavili takımla devam edebileceği de dile getiriliyor.



Hatayspor kulübü, Fas temsilcisi Wydad takımından aldığı tecrübeli futbolcuya 2 senelik imza attırmıştı. Bordo beyazlılar ile 55 maça çıkan El Kaabi, 26 gol atarken, 4 de asist yaptı. Fas Milli Takımı ile de 36 karşılaşmada fileleri 20 kez sarstı.



'YERLİ HAALAND' LİSTEDE

Öte yandan, Trabzonsporlu taraftarlar Hatayspor takımında forvet hattında forma giyen, İstanbul doğumlu aslen Trabzonlu olan oyuncu Bertuğ Yıldırım’ın kiralanmasında sıcak bakıyor. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım'ı 'Yerli Haaland' olarak tanıtmıştı.

TFF’de alınan karara göre; Hatay ve Gaziantep'ten sezon sonuna kadar transfer edilecek yabancı oyunculara, ilk 11'de artı 1 kontenjan hakkı tanınacak. Geniş kadroda da ekstra 2 yabancı oyuncu yer alabilecek.





