Günlerdir bulunamayan Christian Atsu hakkında iki iddia

Hatay'da yıkılan 11 katlı Rönesans Rezidans'ın 9. katında oturduğu belirtilen Atakaş Hataysporlu oyuncu Christian Atsu'ya günlerdir ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak futbolcunun akıbeti henüz belirlenebilmiş değil. Futbol camiası umutlarını henüz tüketmemişken, Atsu hakkında Hataysporlu yetkililer iki seçenek üzerinde yoğunlaşmış durumdalar.

İLK İDDİA ARABASINI ALMAK İÇİN İNDİĞİ OTOPARKTA OLABİLİR

Hatayspor yetkililerinin iddiasına göre Christian Atsu, ilk depremde o dakikalarda uyumamış olduğu için bir şekilde kendini dışarı atmayı başarıyor. Ardından otomobilini çıkarmak için Rönesans Rezidans’ın arka bölümündeki kapalı otoparka iniyor, bu sırada 11 katlı dev bina otoparkın üstüne doğru yan yatarak çökünce enkaz altında kalıyor.

İKİNCİ İDDİA BİNA YAN YATINCA BOŞLUKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet’in aktardıklarına göre: “Kurtarma ekipleri önce otoparka yoğunlaştılar. Cumartesi günü otopark bölümünden sesler geldiği iddia edildi umutla çalışıldı ancak maalesef ne canlıya ne de cesete rastlanmadı. Bu yüzden A-1 bloğuna tekrar yoğunlaşıldı. Pazartesi ve salı bu bloktan 10 cenaze çıktı. Atsu’nun ise sadece 1 çift spor ayakkabısı bulundu. Bina yan yatınca aralara kaymış olabileceğinden kaygılıyız. Umudumuzu yitirmedik bekliyoruz.’’