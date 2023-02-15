15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Günlerdir bulunamayan Christian Atsu hakkında iki iddia

Günlerdir bulunamayan Christian Atsu hakkında iki iddia

Depremde oturduğu rezidans yıkılan ve üzerinden günler geçmesine rağmen kendisine ulaşılamayan Hataysporlu Christian Atsu hakkında iki iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 09:07
Takip Et

Hataysporlu Atsu hakkında iki iddia

Günlerdir bulunamayan Christian Atsu hakkında iki iddia
+
Aa
-

Hatay'da yıkılan 11 katlı Rönesans Rezidans'ın 9. katında oturduğu belirtilen Atakaş Hataysporlu oyuncu Christian Atsu'ya günlerdir ulaşılmaya çalışılıyor. Ancak futbolcunun akıbeti henüz belirlenebilmiş değil. Futbol camiası umutlarını henüz tüketmemişken, Atsu hakkında Hataysporlu yetkililer iki seçenek üzerinde yoğunlaşmış durumdalar.

İLK İDDİA ARABASINI ALMAK İÇİN İNDİĞİ OTOPARKTA OLABİLİR

Hatayspor yetkililerinin iddiasına göre Christian Atsu, ilk depremde o dakikalarda uyumamış olduğu için bir şekilde kendini dışarı atmayı başarıyor. Ardından otomobilini çıkarmak için Rönesans Rezidans’ın arka bölümündeki kapalı otoparka iniyor, bu sırada 11 katlı dev bina otoparkın üstüne doğru yan yatarak çökünce enkaz altında kalıyor.

İKİNCİ İDDİA BİNA YAN YATINCA BOŞLUKTAN DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Oyuncunun menajeri Murat Uzunmehmet’in aktardıklarına göre: “Kurtarma ekipleri önce otoparka yoğunlaştılar. Cumartesi günü otopark bölümünden sesler geldiği iddia edildi umutla çalışıldı ancak maalesef ne canlıya ne de cesete rastlanmadı. Bu yüzden A-1 bloğuna tekrar yoğunlaşıldı. Pazartesi ve salı bu bloktan 10 cenaze çıktı. Atsu’nun ise sadece 1 çift spor ayakkabısı bulundu. Bina yan yatınca aralara kaymış olabileceğinden kaygılıyız. Umudumuzu yitirmedik bekliyoruz.’’

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
1
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿KİPTAŞ Genel Müdüründen Erdoğan’ı terletecek soru. Erdoğan 1 yılda evleri tamamlarız dedi İSDEMİR üretime ara verdi
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
2
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Arama kurtarma ekibi 150 bin dolar buldu
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
3
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Oğuzhan Uğur’u babası parmağını kaldırarak hizaya getirdi. Oğuzhan Uğur'un ağzından sadece iki kelime çıktı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
4
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
5
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
7
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Messi ve arkadaşları Türkiye için saygı duruşuna geçti. Şampiyonlar Ligi'nde duygusal anlar
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿Borsa, bir haftalık aranın ardından yükselişle açıldı
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿e-Nabız doğal afetlerde bilgilendirme için aile fotoğrafı ekleme özelliği getirdi
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
﻿THY'den ücretsiz değişim açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.