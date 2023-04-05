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BOTAŞ'tan finale bir adım kaldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında BOTAŞ, Emlak Konut'u 68-42 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 20:53
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Süper Ligi play-off'ta BOTAŞ fırtınası

BOTAŞ'tan finale bir adım kaldı
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BOTAŞ, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Özgök, Turgut Işık, Tolga Akkuşoğlu

BOTAŞ: Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 13, Macaulay 6, Mc Call 5, Hatice Pelin Gülçelik 13, Saliha Mandıracı 2, Melis Gülcan 3, Ayşegül Günay Aladağ 11, Burcu Büyükayan, Meltem Avcı 2, Işılay Eğin 2

Emlak Konut: Lavender 10, Merve Arı 8, Bahar Çağlar Ökten 2, Gizem Yavuz 4, Walker 10, Ayça Yasemin Yuşan, Melek Selçok, Berfin Sertoğlu 6, Emel Sığırcı, İrem Aleyna Akat, Harika Gözde Eldaş 2

1. Periyot: 15-13

Devre: 32-19

3. Periyot: 49-33

(AA)

 

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