Gaziantep FK-Beşiktaş maçında tartışmalı karar

Gaziantep FK-Beşiktaş maçının 23.dakikasında tansiyon yükseldi.
N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışma sonrasında Kitsiou yüzünü tutarak yerde kaldı.
N'Koudou rakibine yaptığı müdahele sonrası sarı kartı gördü.
Ardından maçın hakemi VAR'dan gelen uyarı üzerine VAR'a giderek pozisyonu uzun süre inceledi. Sahaya geri dönen Atilla Karaoğlan kararını değiştirmedi ve oyunu devam ettirdi.
Tartışmalı karar sonrası Gaziantepliler kararın değişmemesine tepki gösterdi.
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