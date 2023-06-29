Süper Lig'in yeni transferi Bauermann bahisçi çıktı

Alanyaspor'un Brezilya'nın Santos takımından transfer ettiği Eudardo Bauermann'ın bahis nedeniyle 12 maç ceza aldığı ortaya çıktı.

Süper Lig'in yeni transferi Bauermann bahisçi çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Alanyaspor'un Santos'tan bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu hakkında çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Brezilya basını Eudardo Bauermann'ın spor bahisleri programına dahil olduğu için STJD tarafından 12 maçlık bir uzaklaştırma cezasına çarptırıldığını yazdı.

Soruşturmanın ortasında Santos, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini askıya almaya karar verdi.

Bu nedenle Bauermann, 9 Mayıs'tan bu yana takımın geri kalanıyla antrenmanlara katılmadı.

ÖZÜR DİLEDİ

Eduardo Bauermann, bir spor bahisleri programına dahil olmakla suçlandıktan sonra ilk kez konuştu. Türkiye'den Alanyaspor ile sözleşme imzalayacak oyuncu, Instagram profiline koyduğu bir video aracılığıyla Santos'a veda etti ve kulübün adıyla ilgili tüm tartışmalar için özür diledi.

"Bugün, temsil etme onuruna sahip olduğum bir kulüp olan Santos Futebol Clube'a veda ediyorum. Öncelikle kulüpten ve ayrıca iddiaların yansımalarından bir şekilde etkilenen takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim.

Bana, beni gerçekten tanıyanlara, karakterimi bilenlere sevgi, saygı ve hayranlık besleyin, kimseye zarar verecek bir şey yapmam.

Adım, imajım, sportif yönüm zedelendi. Bana birçok kapı kapandı. Onurum sınandı, güvenliğim ve ailem büyük ölçüde sarsıldı.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası Güncel
AKP'li il başkanının neden darp edildiği ortaya çıktı. Taciz iddiası
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar Dünya
Kanada sağlık çalışanı alacak. Tüm dünyaya çağrı yaptılar
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı Teknoloji - Otomotiv
Mars'ta çekilen görüntü uzaylı tuvaleti sanıldı. Gerçek bambaşka çıktı
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme Magazin
Sefo'dan Melisa Döngel'e Tarkan'lı gönderme
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı Spor
Flaş gelişme! Zaniolo Galatasaray kararını İtalyan basınına açıkladı
Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar Güncel
Sivrisinekleri uzak tutmak istiyorsanız bu rengi giymeyin. Çünkü sizi yiyecek sanıyorlar
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber Magazin
Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber