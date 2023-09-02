TFF Alanyaspor'un şikeci futbolcusuna lisans çıkardı. Büyük skandalı Sedat Kaya açıkladı

Türk Futbolu'ndaki en büyük skandallardan biri bugün yaşandı.Futbol Federasyonu, Brezilya'nın Santos takımında şike yapmaktan hüküm giyen Alanyaspor'un yeni transferi Eduardo Bauermann'ın lisansını FIFA yasağına rağmen gizlice tescil etti.

TFF Alanyaspor'un şikeci futbolcusuna lisans çıkardı. Büyük skandalı Sedat Kaya açıkladı

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ
Şikeci futbolcu şu sıralarda oynanan Pendikspor-Alanyaspor maçının esame listesinde yedekler arasında yer aldı.
Eduardo Bauermann'ın geçen sezon Santos formasıyla yasadışı bahis şirketlerinden para alarak şike yaptığı kanıtlanmış ve Brezilya Yüksek Spor Mahkemesi tarafından bir yıl sahalardan uzaklaştırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) dünyaya örnek olmak için, Yüksek Spor Mahkemesi'nin şikeden suçlu bulduğu ve aralarında Eduardo Bauermann'ın da bulunduğu 9 futbolcunun dosyasını FIFA'ya göndermiş ve cezalarının dünya genelinde infaz edilmesini istemişti. Mektupta şikenin cezasız kalmayacağını göstermek için FIFA'ya bağlı 211 ülke federasyonun da bu futbolcuların lisanslarını askıya almaları gerektiği vurgulanmıştı.
Buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu futbolcunun lisansını gizlice tescil etmesi şok etkisi yarattı.

İŞTE SKANDALIN BELGESİ

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Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Futbolcu Bilgi Bankası'nda bu futbolcunun lisans numarası yokken, Pendikspor maçında nasıl esame listesinde yer aldığı merak konusu.
Şimdi Futbol Federasyonu'na soruyoruz.
Eduardo Bauermann'ın lisansını hangi gerekçelerle tescil ettiniz?
Bu kararı alırken siyasi çevrelerden baskı gördünüz mü?
Ülkesinde şikeden hüküm giymiş bir futbolcunun Süper Lig'de forma giymesinden rahatsız olmayacak mısınız?
Bu soruları cevaplamanız gerekiyor.
Aksi taktirde Türkiye'de şikeyi tescil eden bir yönetim olarak tarihe kara puntolarla yazılacaksınız.

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