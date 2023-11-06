Süper Lig'in yıldız futbolcusu 5 kuruşa muhtaç kaldı

Yakın zamanda futbolu bıraktığını açıklayan İngiliz futbolcu Danny Drinkwater, bu kez saha dışı bir olayla İngiliz basınında gündeme geldi.

İngilizlerin ünlü gazetesi Daily Mail haberi "Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da da forma giyen eski futbolcu, maddi olarak iflasın eşiğine gelmiş durumda" ifadesiyle duyurdu.

Haberde; Drinkwater'ın açtığı restoranın 782 bin sterlin zarara uğradığı vurgulandı.

Daha önce 2018'de Manchester şehrinde açtığı bir restoranın yaklaşık 2 milyon sterlin borca sahip olup iflas etmesi sebebiyle yeni bir restoran açan 33 yaşındaki eski futbolcu, yeni girişiminde de zararla ayrıldı.

NEREDEYSE TAMAMINI SATTI

İkinci restoran girişiminden de zarar eden Drinkwater'ın bu restoranın yüzde 70'ini satmak zorunda kaldığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun şuanki varlığından daha çok borcu olduğu da haberde yazıldı.

2015-16 sezonunda Leicester City'nin Premier Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Danny Drinkwater, 2020-21 sezonunda Chelsea'den Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.