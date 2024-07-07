Süper Lig'in yıldızı 1. Lig ekibine imza attı

Geçen sezon Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'nde Bodrumspor'a yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor bu kez hedefe ulaşmak için işi sıkı tutuyor. Yeşil-Siyahlı ekip peş peşe yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sakaryaspor, sol kanat oyuncusu Max Gradel'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, en son Gaziantep FK'de forma giyen 36 yaşındaki Max Gradel'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fildişi Sahilli tecrübeli futbolcu daha önce Sivasspor ve Gaziantep FK formalarını da giyerek Süper Lig'de adından sıkça söz ettirdi.