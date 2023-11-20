Şüpheli araçtan ve sürücüden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde rutin devriye atan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Kimlik ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve sürücü üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 247 adet uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.