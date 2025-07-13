Şüphesiz, Mevla’m güzel eyler de Kulları Güzel eyler mi orası şüpheli!

Her şeyi çok hızlı yaşıyoruz, çok!

Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz, neler oluyor anlayamıyoruz!

*

Günler mi kısaldı, yoksa biz, bilmediğimiz büyük bir yoğunluğun içindeyiz de neyin nasıl başladığını…

Geliştiğini…

Ve sonra da nasıl bittiğini ya da bitemediğini mi anlayamıyoruz?

*

İyiye mi gidiyoruz kötüye mi anlayamıyoruz?

Bir taraf 23 yıllık iktidarının sonunda ‘Düze çıkıyoruz’ dese de onların düzü ile bizim düzümüz arasında müthiş bir ‘düz’lük anlayışı farkı var.

Oysa bilinen düz tek!

*

Evet, 30 terörist silahlarını bıraktı.

Ekrandan gördük.

Bundan sonrasında, içeride ve dışarıda PKK ve onun uzantıları silahlarını bırakacaklarmış!

Bana duy da inanma gibi geliyor ya, inşallah yanılırım!

*

Anladığım kadarıyla bilinen o meşhur slogan tam da bugünlerde iktidarın diline çok yakışır sanırım.

Nedir o slogan.

“Daha bu başlangıç, mücadelemiz sürecek!”

*

Ama iktidar öyle demeyecek tabi!

Ne diyecek?

“Daha bu başlangıç, silah bırakma sürecek!”

*

Gerçekten sürecek mi acaba?

Keşke! Hani o günleri ‘Amasız, fakatsız’ görsek de hep beraber derin bir nefes alsak.

Silaha yatırılacak parayı ekonomiye yatırsak da millet de biraz rahat etse.

*

Hikâyenin başlangıcı o kadar enteresan ki!

Sayın Bahçeli:

‘Bir gece ansızın değişebiliriz’ demiş olmalı ki değişti ve ne oldu nasıl olduysa önce “Terörist Başı Öcalan gelsin ve DEM gurubunda konuşsun” dedi.

Ağzımız açık kaldı.

Oysa daha dünlerde, Öcalan’a da onun terör guruplarına da lanet okuyor, ‘Kökü kazınacak’ diyordu.

Aynı Sayın Bahçeli, onları Meclis’e DEM grubunda konuşmaya davet bile etti.

Ve niyeyse söylemler değişti…

Terörist başıydı, ‘Kurucu Önder’ oldu.

*

Olacak şey değildi bu!

Ortalık birbirine karıştı!

Çalkalandı… o çalkalanma durulacaktı, zamanla da duruldu zaten.

*

Oysa Sayın Erdoğan, daha düne kadar:

“Hiçbir kimse bizim teröristlerle iş birliği yapacağımızı söyleyemez. Olsa olsa bu ancak CHP’nin işidir ve ancak onlar, onlarla iş birliği yapar” mealinde sözleri söylerken, onlarca yıl ülke yönetiminde söz sahibi olmayan CHP, hep suçladı.

*

Bahçeli düşündü söyledi, iktidar medyası düşünmeden manşetler attı ve ‘Doğru, yanlış’ ne söyledilerse alkışladılar!..

*

Evet, sahiden iktidarda böyle bir dönüş nasıl oldu?

Bunların gelişiminin hiçbirinden, hiçbirimizin bilgisi olmadı.

Hep sonuç gösterildi bize.

İnanıyorum ki bütün bu olup bitenlerden iktidarın bu yöndeki icraatlarını alkışlayan milletvekillerinin büyük birçoğunun dahi bilgileri yoktu.

*

Evet terörsüz Türkiye hepimizin özlemi.

Evet, ‘Belirsiz Türkiye’ hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değil.

Ancak biz bugün acabaları…

İçinden nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz ‘Belirsiz Türkiye’ hallerini yaşıyoruz.

*

Bir taraftan terörün neden olduğu bozuk ekonomiyi…

İnsan ilişkilerinin bozulmuşluğuyla, cinnet geçirtecek ilişkileri yaşıyoruz.

Sahiden de bindik bi alamete, gidiyoh gıyamete!..

*

Görelim n’eyler, Mevla’m neylerse güzel eyler.

Onda hiç şüphe yok da kulları güzel eyler mi, işte orası şüpheli!