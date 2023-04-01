Süpürge otu ishale iyi geliyor

Editör: Bengü Zorlu

İnsanların gerek hastalıklardan kurtulma gerekse hasta olmadan önce tedbir almak için doğal besinlere yönelmesi devam ediyor. Bunlar birisi olan süpürge otunun faydaları dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal, gün içinde genellikle normalden daha sık sayıda, gevşek ve sulu dışkının çıkarıldığı bağırsak hareketleridir. İshal kısa ömürlüdür. Genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan kaybolur. İshal akut yani geçici veya kronik yani uzun süreli ya da kalıcı olabilir.

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan eklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir. Süpürge çalısı da denilen bu bitkinin kökünden ağızlık; dallarından da kaba süpürge yapılır. Çiçekleri, Ağustos ayından itibaren toplanıp, kurutulur.

SÜPÜRGE OTU NEYE GELİYOR?

-İshali keser

-İdrar söktürür.

-Böbrek kum ve taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

-Nikriste de faydalıdır. Anne sütünü artırır.

-Lapası, ağrıları keser.

-Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamada faydalıdır.

