Sürekli halsizseniz sebebi bu olabilir…

Mitokondri, hücre organellerinden biri. Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Mitokondriler kalıtımsal olarak bebeğe annesinden geçer, babadan gelen spermlerin bu konuda yavruya katkısı olmaz. Mitokondrilerin kendi genetik yapıları olduğunun altını çizen Prof. Yıldırım, “Üstelik bu genetik yapı sadece ve sadece anneden geçiyor. En büyük problem yaşlanmayla birlikte döl hücrelerinde mitokondri azalması. Özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda ya da tüp bebek denemesini genç yaşta yapan ve yumurtası bir türlü döllenemeyen kadınlarda mitokondri nakli yapılabiliyor. Bu transferlerde kişinin kendi hücrelerinden veya daha genç birinin hücrelerinden mitokondri alınabiliyor. Bir noktada gen transferi gibi oluyor, çünkü anne tarafından içerdiği DNA’yı taşıyor.” şeklinde konuştu konuştu.

Yorgunluk ve halsizziliğin nedenleri şunlardır:

Kansızlık

Demir, B12 veya folik asid azalması

D vitamini eksikliği

Kan şekerinin düşmesi

Tansiyon düşüklüğü

Uykunuzu iyi alamama ya da motivasyon eksikliği

Herhangi bir organ yetmezliğine (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimali

Otooimmün yani Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit hastalığınız olabilir

Mitokondrilerinizin hastalanıp yorgun düşmesi.

MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA NELER OLUR?...



Daha zor uyur, daha güç uyanırsınız.

Uykularınız sizi yeterince dinlendiremez.

Daha sık mikrobik hastalık kaparsınız.

Unutkanlığınız artar, konsantrasyonunuz azalır.

İnsan daha çabuk yorulur

Kas gücü azalır.

Kansere direnciniz azalır.

Otoimmün hastalıklara (Haşimato, vitiligo) daha kolay yakalanırsınız.

Egzersiz kapasiteniz azalır.

Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir