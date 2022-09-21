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Sürekli halsizseniz sebebi bu olabilir…

Birçok insan kendini gün içinde sebepsiz bir şekilde halsiz hatta yorgun hissedebilir. En yayğın rahatsızlıklardan biridir. Peki, halsizlik ve yorgunluğun nedenleri neler? İşte ayrıtılarla o sorunun yanıtı...

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 10:57
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Sürekli halsizseniz sebebi o olabilir…

Sürekli halsizseniz sebebi bu olabilir…
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Mitokondri, hücre organellerinden biri. Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Mitokondriler kalıtımsal olarak bebeğe annesinden geçer, babadan gelen spermlerin bu konuda yavruya katkısı olmaz. Mitokondrilerin kendi genetik yapıları olduğunun altını çizen Prof. Yıldırım, “Üstelik bu genetik yapı sadece ve sadece anneden geçiyor. En büyük problem yaşlanmayla birlikte döl hücrelerinde mitokondri azalması. Özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda ya da tüp bebek denemesini genç yaşta yapan ve yumurtası bir türlü döllenemeyen kadınlarda mitokondri nakli yapılabiliyor. Bu transferlerde kişinin kendi hücrelerinden veya daha genç birinin hücrelerinden mitokondri alınabiliyor. Bir noktada gen transferi gibi oluyor, çünkü anne tarafından içerdiği DNA’yı taşıyor.” şeklinde konuştu konuştu.

Yorgunluk ve halsizziliğin nedenleri şunlardır:

Kansızlık
Demir, B12 veya folik asid azalması
D vitamini eksikliği
Kan şekerinin düşmesi
Tansiyon düşüklüğü
Uykunuzu iyi alamama ya da motivasyon eksikliği
Herhangi bir organ yetmezliğine (karaciğer, böbrek, kalp, ) yakalanma ihtimali
Otooimmün yani Haşimoto hastalığı, çölyak hastalığı, sedef, vitiligo, hepatit, üveit, artirit hastalığınız olabilir
Mitokondrilerinizin hastalanıp yorgun düşmesi.

MİTOKONDRİLERİNİZ YORULUNCA NELER OLUR?...

Daha zor uyur, daha güç uyanırsınız.
Uykularınız sizi yeterince dinlendiremez.
Daha sık mikrobik hastalık kaparsınız.
Unutkanlığınız artar, konsantrasyonunuz azalır.
İnsan daha çabuk yorulur
Kas gücü azalır.
Kansere direnciniz azalır.
Otoimmün hastalıklara (Haşimato, vitiligo) daha kolay yakalanırsınız.
Egzersiz kapasiteniz azalır.
Mitokondrileriniz hastalanıp yorgun düşmüş olabilir

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