Sürekli uyumak isteyenler dikkat. Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Posta’da yer alan habere göre; Yapılan bilimsel araştırmalar şok bir detayı ortaya çıkardı. Araştırmada; ortalama uyku süresinin 7 ila 8 saat arasında olduğunu ortaya çıkartmıştır. Bu süreden daha fazla uyuyan bazı kişiler ne kadar uyursa uyusun, uykusunu alamaz veya uyandığında bitkin ve yorgun hissedileceği bildirildi. Bunların tamamı kaygıya, huzursuzluğa, yavaş düşünme, baş ağrısına ve iştahsızlığa neden olabilir. Bu durum dünyadaki kişilerin yaklaşık yüzde 2'sini etkilediği vurgulandı.

KALBİNİZ NEDEN OLABİLİR

Kalple ilgili bir hastalıktan müzdarip olabileceğinizin belirtilerinden biri aşırı uyku olabileceği ifade edildi. Buna gündüz uyku hali de dâhil olduğu vurgulandı. Kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor olsanız da, bunun nedeni çok çalışmanız olmayabileceği bildirildi. Bu sebeple, 24 saatlik bir döngüde 9 saatten fazla uyuma probleminin kalp problemleriyle ilgili olup olmadığını ayırt etmek basit olmadığı vurgulandı.

DEPRESYONDA OLABİLİRSİNİZ

Depresyon ciddi bir konudur ve aşırı uyku bir gösterge olabilir. Yaşlı kişiler daha fazla uykusuzluk yaşarken, çoğunlukla gençlik yıllarınızda da sıklıkla karşılaşmış olabilirsiniz. Bununla birlikte, yaşlı kişiler sürekli aşırı uyku yaşadıklarında, depresyonda olabilirler ve tıbbi olarak tedavi edilmeleri gerekebilir. Bazı yetişkinler depresyon belirtisi olarak uykusuzluk yaşarken, bu durum sebebiyle aşırı uyku yaşayan yetişkinlerin beraberinde çocuklar ve gençler de vardır. Eğer depresyonda olduğunuzu ihmal ediyorsanız ya da farkında değilseniz, fazla uyumak göz ardı etmemeniz gereken bir belirti olabilir.

BELLİ MEVSİMLERDE DAHA FAZLA UYUYOR OLABİLİRSİNİZ

Bu tip depresyon her yıl yaklaşık aynı zamanlarda başlar ve biter. İnsanlar çoğunlukla sonbaharda belirtiler hissetmeye başlarlar ve bu belirtiler kış boyunca devam eder ve bu da sizi huzursuz ve huysuz hissetmenize sebep olur. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimi geldiğinde bu belirtiler azalma eğilimindedir. Buna sebep olan birçok semptom vardır ve bu sadece aşırı uyku hali değildir. Kendinizi umutsuz bir durumda hissedebilir, konsantre olmakta güçlük çekebilir, düşük enerjiye sahip olabilir ve her zamanki favori aktivitelerinize olan ilginiz kaybolabilir.