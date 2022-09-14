Uyku sorununuz artık olmayacak. Öksürük derdiniz bitecek. Boğaz ağrılarınız dinecek. Lıkır lıkır için

İnsanların sağlık sorunlarına veya sağlık sorunlarına neden olmayacak çareler aramaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan papatya çayının faydaları saymakla bitmiyor.

PAPATYA ÇAYI NEDİR?

Papatya çayı, doğal tadının yanı sıra vücuda çeşitli yararlar sağlayan popüler bir içecektir. Papatya çiçeklerinin toplanıp kurutulmasıyla elde edilen bu çay, kafein içermemesinden dolayı yeşil veya siyah çaya alternatif olarak tüketilir.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI

-Papatya çayının mide kramplarını azaltma özelliği bulunuyor. Böylelikle doğrudan sindirim sisteminin de rahatlamasını sağlıyor.

-Nezle, soğuk algınlığı ve sinüzit gibi sağlık problemlerinin ortadan kalkmasını sağlıyor. Aynı zamanda boğaz ağrılarına da iyi gelirken, öksürüğün azalmasını sağlıyor.

-Uykusuzluk problemlerini ortadan kaldıran papatya çayı, sakinleşerek sağlıklı bir ruh hâline sahip olmanıza yardımcı oluyor.

-Papatya çayı neye iyi gelir? Sorusunun cevaplarından biri de diyabet. Kan şekerini düşürücü özelliğe sahip olan papatya çayı, ileri vadede diyabet hastalığı riskini de azaltıyor.

-Mide bulantısını önlüyor.

-Bağırsak sağlığına da olumlu katkıları bulunuyor. Papatya çayının bağırsakta bulunan iltihapları azalttığı da biliniyor.

-Kas gevşetici özelliği sayesinde adet sürecinde oluşan krampları azaltıyor.

MUCİZEVİ (PAPATYA ÇAYI) FAYDALARI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2-3 tatlı kaşığı kuru papatya

1 bardak kaynar su

1 tatlı kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

MUCİZEVİ (PAPATYA ÇAYI) FAYDALARI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1 su bardağına 2-3 tatlı kaşığı kurutulmuş papatyayı atın.

İçine kaynamış sudan 1 su bardağı dökelim.

5 dakika demlenmeye bırakın.

Süzgeçten geçirin.

Dilerseniz bal ve limon ekleyebilirsiniz. İşte bu kadar şimdiden afiyet olsun. Bu arada günde 2-3 bardaktan fazla içilmemesi gerekir bilginiz olsun.

KİMLER PAPATYA ÇAYI TÜKETEBİLİR?

Papatya çayı yan etkileri ile de dikkat çeken bir bitki çayı türü. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olmanızda fayda var. Sizler için bu başlık altında kimlerin papatya çayı tüketebileceğinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ‘’Papatya çayı günde kaç bardak içilmeli?’’ sorusunun da cevabını vereceğiz. Eğer kronik bir rahatsızlığa sahip değilseniz papatya çayını rahatlıkla tüketebilirsiniz. Papatya çayı tüketimi pek çok kişinin kullanımı için güvenilirdir. Fakat kalp damar rahatsızlığı sebebi ile kan sulandırıcı ilaç kullanıyor, böbrek rahatsızlığına sahip iseniz; papatya çayı tüketmemelisiniz. Hamilelikte papatya çayı tüketimi ise önerilmiyor. Bunun yanı sıra ‘’Emziren anneler papatya çayı içebilir mi?’’ sorusunun cevabı da sıklıkla merak ediliyor. Eğer emziren bir anneyseniz günde 1-2 fincan papatya çayı içmenizde herhangi bir sorun bulunmuyor.