Suriye kabul etti. Özgür Özel Şam'a gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye kabul etti. Özgür Özel Şam'a gidiyor

Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Suriye yönetiminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret istediğini kabul ettiğini duyurdu.

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuk oldu. Bulut, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin önemli açıklamlarda bulundu.

AKP iktidarının yarattığı Suriyeli sığınmacı krizi ve Suriye'de Türkiye'nin egemenlik alanındaki Süleyman Şah Türbesi hatırlatan Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini söyledi.

"OLUMLU CEVAP GELDİ"

CHP'li Bulut şunları söyledi:

"Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi"

"SIĞINMACI SORUNUNU BİZİM ÖNCELİKLİ MESELEMİZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Esad arasında arabuluculuk yapabileceğini belirterek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun. Erdoğan'ın son açıklamasından da görüyoruz ki bizim burada attığımız adımlar Erdoğan'ı da cesaretlendiriyor. Bu mesele Türkiye'nin en yakıcı sorunu, sığınmacı sorununu bizim öncelikli meselemiz" demişti.

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