Suriye normalleşme için Türkiye’ye şart koştu. ‘Türk askerleri Suriye'den çekilsin’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO toplantısı dönüşü, "Bakanımı görevlendirdim bu dargınlığı bitirelim" açıklamasından sonra Suriye'den yanıt geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak iki ülke ilişkilerinin istikrarının, 2011 öncesi duruma dönülerek sağlanabileceğini ifade etti.

"HALKLAR VE HÜKÜMETLER ARASINDA NET AYRIM YAPILMALI"

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada,"Suriye Arap Cumhuriyeti, halklar ile hükümetlerin Suriye'ye zarar veren politikaları arasında her zaman net bir ayrım yapma konusunda kararlıdır. Suriye, ülkeler arası ilişkilerin çatışma ve düşmanlık yerine sağlam temellere dayandığına inanır ve bu inancı sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"YASADIŞI GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ VE TERÖRLE MÜCADELE ÖNEMLİ"

Normalleşme süreciyle ilgili adeta şartlarını sıralayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte yasadışı olarak bulunan tüm güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve hem Suriye Arap Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadele edilmesinin öncelikli olduğu vurgulandı.

"2011 ÖNCESİ DURUM GERİ DÖNMELİ"

Yapılan açıklamanın devamında, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye-Suriye ilişkilerinin düzeltilmesi için samimi çaba gösteren kardeş ve dost ülkelere teşekkür eder. İki ülke arasındaki ilişkilerin, 2011 öncesi duruma dönülmesi ile güvenlik ve istikrarın sağlanabileceğini vurgular" ifadeleri kullanıldı.