Kremlin'den gözdağı. 'ABD füzelerini durdururuz kurban Avrupa'nın başkentleri olur'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kremlin'den gözdağı. 'ABD füzelerini durdururuz kurban Avrupa'nın başkentleri olur'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin 2026'da Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandırma planına yönelik sert bir açıklama yaptı.

Dmitriy Peskov, “O füzelerini durdurmak için yeterli potansiyele sahibiz. Ancak potansiyel kurbanlar, Avrupa devletlerinin başkentleri olacak” diye konuştu.

ABD'nin 2026 yılı ile birlikte Almanya'ya uzun menzilli silahlar konuşlandıracağını açıklamasının ardından Batı ile Rusya arasında tansiyon yükselişe geçti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği mülakatta, “Burada paradoksal bir durum var. Avrupa bizim füzelerimizin hedefi, bizim ülkemiz de Avrupa'daki ABD füzelerinin hedefi. Biz bu füzeleri durdurabilecek potansiyele sahibiz, ancak böyle bir durumda potansiyel kurbanlar, bu ülkelerin (Avrupa) başkentleri olacak” diye konuştu

NATO ZİRVESİNDE NE OLMUŞTU?

ABD ve Almanya hükümetleri tarafından geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi sırasında bir ortak yazılı açıklama yapılmış ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silahların kalıcı olarak konuşlandırılmasına 2026 senesinde başlayacağı belirtilmişti.

Söz konusu uzun menzilli silahların SM-6 füzesi, Tomahawk stratejik seyir füzeleri ve şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlardan oluştuğu söylenmiş, bütün bunların Avrupa'daki şuan ki kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı hatırlatılmıştı.

Yapılan açıklamada "Bu, ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına yönelik katkısını gösterir" ibareleri kullanılmıştı.

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