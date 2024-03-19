Suriye’de, Irak’ta okumuş Araplar Türkiye’de İngilizce dersi veriyor!

YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye’de toplam 3 bin 69 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunduğunu yazmıştım.

Türkiye’de toplam, bin 226 yabancı uyruklu öğretim üyesi istihdam ediliyor!

Bu arada belirtmek gerekiyor ki, YÖK’ün resmi verilerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Türkiye’de toplam yabancı öğrenci sayısı 301 bin 549!

Yani yeni yabancı uyruklu akademisyen adayları da yetişiyor Türkiye’de!

Bunların 433’ü İranlı, 257’si ise Suriyeli!

Genel olarak baktığımızda Suriyeli akademisyen sayısındaki artış Suriye iç savaşıyla paralel olarak artış gösteriyor!

Yani diğer ülkelerden gelen akademisyenlerden farkları, göç dalgasıyla beraber Türkiye’ye gelmeleri!

Hatta 2022 yılında 392 olan Suriyeli akademisyen sayısı, 116’ya düştü diye bir haber vardı!

Bu akademisyenlerin uyruklarına göre çalıştıkları birimler bazında ise istatistiksel bir veri yok!

Ancak üniversiteler bazında baktığımızda acı gerçek bir kez daha yüzümüze vuruyor!

Örneğin Fenerbahçe Üniversitesi’nde şu an, 25 öğretim görevlisinin 17’si yabancı uyruklu öğretim görevlisi çalışıyor!

Hepsi de yabancı diller bölümünde çalışıyor!

Uyruklarına baktığımızda ise, Türkçe ve İngilizce eğitim verilen üniversitede hiçbirinin anadili İngilizce veya Türkçe değil!

Bazı öğretim görevlilerinin lisans bölümleriyle ilgili bilgi bulunmamakla birlikte, Libya’da, Suriye’de, Hindistan’da, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da eğitim aldıkları görülüyor!

Hatta soyadları aynı olan iki isim dahi var aralarında!

Mesela, AHMAD AL AREF, Suriye’deki Al Baath Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olmuş, University of New England’te ise yüksek lisans eğitimi almış.

ALAA AL AREF de aynı şekilde, Al Baath Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olmuş, Maltepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi yapmış!

Soyadları aynı, yüksek ihtimalle ya akrabalar ya da eş!

Bir diğer öğretim görevlisi ise, Reyam Elzwawi. Libya’daki Benghazi Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra Benghazi Üniversitesi’nde yüksel lisans derecesi almış!

FAIZA MANZOOR, Hindistan’daki Panjab Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olmuş, University of Management and Technology’den yüksek lisans derecesi almış.

TUANA LOPEZ IBARRA, Yeditepe Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, University of London-Birkbeck College’inde yüksek lisans yine Yeditepe Üniversitesi’nde doktora derecesi almış.

SARA HILAL SEDEEQ SEDEEQ, Irak Erbil’deki Lebanese-French University’den lisans mezunu. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden doktora derecesi almış.

SARA HADAOUI, Suriye Şam’daki Qasyoun Private University’nden lisans mezunu, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ise yüksek lisans yapmış.

MONIR RASHIDIKIA, İran Tebriz’deki Tebriz Azad Üniversitesi’nden lisans ve yüksek lisans derecesi almış.

SHADI HEIDARI, İran'ın Kermanşah şehrindeki Razi Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun olmuş.

SAWSEN BEN ZEYED, Tunus, Kartaca’daki Carthage University’sinden lisans mezunu, yine aynı üniversitede yüksek lisans yapmış.

ANASTASIIA SEMINA, Rusya’nın Moskova şehrindeki Pomor State University named after M.V. Lomonosov Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmış, lisans bilgileri ise yok!

SARA DEHGHANFAR, İran Tebriz’deki Islami Azad Üniversitesi’nden lisans derecesiyle mezun, aynı üniversitede yüksek lisans derecesi almış.

MARIIA ZAKHAROVA, Rusya’daki Habarovks Üniversitesi’nden lisans mezunu, aynı üniversitede yüksek lisans yapmış.

VALERIYA GRIGORYEVA, Rusya’daki Tomsk Devlet Pedagoji Üniversitesi’nden lisans mezunu.

NOSHEEN SHAN, Hindistan’daki Kashmir Üniversitesi’nden lisans mezunu, aynı üniversitede yüksek lisans yapmış.

HANNANEH GHASSEMI, İran İlam’daki İlam Üniversitesi’nden lisans mezunu, Tahran’daki Kharami Üniversitesi’nde ise yüksek lisans yapmış!

Peki okulun ücretlerine bakalım bir de!

2023-2024 Akademik Yılı Eğitim Ücretleri şöyle:

Ücretli bölümler, Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Psikoloji ve Psikoloji (İngilizce) ücreti 250bin TL, ilk tercih eğitimiyle bu bölümlere 187 bin 500 TL’ye kayıt olabiliyorsunuz.

Eczacılık ve eczacılık İngilizce bölümünün yüzde 25 indirimli ücreti, 225 bin TL, ilk tercih indirimiyle 168 bin 500 TL’ye kayıt olunabiliyor bölüme

Bunun dışındaki bölümlerde ise, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Ekonomi ve Finans (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya ve İletişim, Endüstri Mühendisliği (İngilizce), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce), Mimarlık, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce), Hemşirelik, Hemşirelik (İngilizce), Ebelik, Ergoterapi ve Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerinde yüzde 50 indirimli ücret 125 bin TL.

Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Egzersiz ve Spor Bilimleri ilk tercihli yüzde 50 indirimli fiyatı, 93 bin 750 TL.

Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Fizyoterapi, Fizyoterapi (İngilizce), Eczane Hizmetleri, Ortopedik Protez ve Ortez ve Patoloji Laboratuvar Teknikleri’nde yüzde 50 indirimli ücret 75 bin TL, ilk tercihli yüzde 50 indirimli ücret ise, 56 bin 250 TL.

En az 56 bin TL, en fazla 250 bin TL vererek çocuğunuzu okutacağınız üniversitede, yabancı dil eğitim verecek personelin hiçbirinin anadili İngilizce değil!

Çoğunluğu, Libya’da, Suriye’de, Hindistan’da, Irak’ta, İran’da ve Rusya’da eğitim almış!

İsimlerine baktığımızda ise yine çoğunluğu Arap!

Belki de ucuza çalıştırılmak adına bu isimlere üniversitelerde kadrolar veriliyor ancak geleceğin nasıl bir tehlikeye atıldığının farkında mı yöneticiler acaba?

Bugün para kazanma hırsıyla yapılan hamlelerin yarın çocuklarına nasıl bir ülke bırakacağının farkında değiller mi?

Gerçi onların çocukları yurtdışında okuduğu için çokta dertleri değil!