Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi ile Koniko doğal gaz sahası üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendi.

KAYNAK: AA
Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Haseke'deki Şeddadi üssüne karadan karaya atış yapılan silahlarla, Deyrizor'daki Koniko doğal gaz sahasındaki üssüne de aidiyeti bilinmeyen İHA'larla saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda üslere ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ve yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Şeddadi üssüne düzenlenen saldırıdan sonra ABD’ye ait helikopterler Haseke ilinin güneyinde uçuş yaptı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3-10 ve 14 Ekim’de El Bukemal ile doğusundaki Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupların yerlerini ve konvoyları hedef almıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

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