Suriye’den sert Türkiye açıklaması: Er ya da geç

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, "Suriye’de Türkiye ve ABD’nin askeri varlığının er ya da geç sona ereceğini” ifade etti.

Suriye’den sert Türkiye açıklaması: Er ya da geç

Ankara-Şam hattındaki yakınlaşma çabalarıyla ilgili Suriye'den dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Geçen ay Sky News Arabia'ya konuşan Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemediğini belirterek çok sert ifadeler kullanmıştı. Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan’ın amacı ise Türkiye’nin Suriye’deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan’ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan’la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas da “Türkiye'nin Suriye topraklarını işgali ve işgal altındaki bölgelerde uyguladığı suç teşkil eden uygulamalar açık bir saldırganlık ve uluslararası ilkelerin açık bir ihlalidir” diye konuşmuştu.

Öte yandan geçen hafta Türk mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’ye terör tehdidine karşı Suriye’de müdahale hakkı tanıyan 1998 tarihli Adana Mutabakatı’na geri dönülmesini önerdiklerini söylemişti.

‘TÜRKİYE BUNUN TEK YOL OLDUĞUNU BİLİYOR’

Tartışmalar sürerken konuyla ilgili son açıklama Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’dan geldi. Mikdad, Şam’da katıldığı bir konferansta, “Suriye’de Türkiye ve ABD’nin askeri varlığının er ya da geç sona ereceğini” ifade etti.

“Türkiye, Suriye topraklarından çekilmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için tek yol olduğunu biliyor” diyen Mikdad, ABD’nin de ayrılıkçı terör örgütlerini destekleyerek Suriye’yi yağmaladığını kaydetti.

Suriye’yi Arap dünyasından izeole etme çabalarını işe yaramayacağını belirten Mikdad, Latin Amerika ülkeleriyle de yaptırımlara rağmen daha güçlü ilişkiler kurmayı amaçladıklarını söyledi.

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